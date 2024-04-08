بالأرقام.. رباعي اتحاد العاصمة يُحقق أرقاماً إيجابية في كأس الكاف

تمكن نادي إتحاد العاصمة، من التأهل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز المحقق أمس الأحد، أمام ريفرز يونايتد.

في إطار إياب دور ربع نهائي المنافسة، وبنتيجة بهدفين دون مقابل.

وعرفت المواجهة تسجيل المهاجم عبدواللاي كانو هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده لأربعة أهداف في المنافسة، كأحسن هداف في كأس “الكاف” وبمعدل هدف في كل 115 دقيقة.

ويمتلك المدافع الأيمن سعدي رضواني، ثالث أعلى تقييم في المباراة الواحدة في كأس الكاف حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، وبتنقيط 7.54 للمباراة الواحدة.

كما بصم المهاجم الكاميروني ليونيل أتيبا، على ثالث تمريرة حاسمة له في المنافسة، في هذه المواجهة، بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين أمام الهلال الليبي و سوبر سبور الجنوب إفريقي.

بالإضافة لهذا، حافظ الحارس أسامة بن بوط على نظافة شباكه للمباراة الخامسة له في هذه المنافسة القارية، من أصل ثماني مباريات كأكثر حارس محافظة على نظافة شباكه.