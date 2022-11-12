بالأرقام.. زروقي يحقق رقماً قياسياً في الدوري الهولندي
بقلم فيصل زيان بوزيان
حقق لاعب نادي توينتي الهولندي، الدولي الجزائري رامز زروقي، رقماً قياسياً في الدوري الهولندي هذا الموسم.
وحسبما نشر أمس الجمعة عبر تويتر، موقع “صوفاسكوور”، المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن زروقي يعد ثاني أكثر لاعب يملك تدخلات ناجحة في الدوري.
وذلك برصيد 46 تدخل ناجح في كل لقاء خاضه هذا الموسم في “الإيرديفيزي الهولندية”.
📊 إحصائيات سوفاسكور
رامز زروقي🇩🇿 متوسط ميدان توينتي🇳🇱 هو ثاني اكثر لاعب قياما بالتدخلات على الكرة في الايرديفيزي هذا الموسم ب 46 في لقاء، يأتي وراء مدافع فولندام بلات صاحب 48 تدخل على الكرة في 13 لقاء pic.twitter.com/JmF6ChFq93
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) November 11, 2022
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