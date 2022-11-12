إعــــلانات
الرياضة

بالأرقام.. زروقي يحقق رقماً قياسياً في الدوري الهولندي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالأرقام.. زروقي يحقق رقماً قياسياً في الدوري الهولندي
  • 62
  • 0

حقق لاعب نادي توينتي الهولندي، الدولي الجزائري رامز زروقي، رقماً قياسياً في الدوري الهولندي هذا الموسم.

وحسبما نشر أمس الجمعة عبر تويتر، موقع “صوفاسكوور”، المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن زروقي يعد ثاني أكثر لاعب يملك تدخلات ناجحة في الدوري.

وذلك برصيد 46 تدخل ناجح في كل لقاء خاضه هذا الموسم في “الإيرديفيزي الهولندية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/b4FTR
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر