بالأرقام.. زروقي يحقق رقماً قياسياً في الدوري الهولندي

حقق لاعب نادي توينتي الهولندي، الدولي الجزائري رامز زروقي، رقماً قياسياً في الدوري الهولندي هذا الموسم.

وحسبما نشر أمس الجمعة عبر تويتر، موقع “صوفاسكوور”، المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن زروقي يعد ثاني أكثر لاعب يملك تدخلات ناجحة في الدوري.

وذلك برصيد 46 تدخل ناجح في كل لقاء خاضه هذا الموسم في “الإيرديفيزي الهولندية”.