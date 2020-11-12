بالأرقام.. زغبة يتفوق على مبولحي ودوخة في الدوري السعودي

الرياضة
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بالأرقام.. زغبة يتفوق على مبولحي ودوخة في الدوري السعودي
بقلم كريم تيغرمت

كشفت أرقام الدولي الجزائري مصطفى زغبة حارس ضمك السعودي، تفوقه على مواطنيه، رايس مبولحي، وعز الدين دوخة.

وكشفت إحصائيات حراس المرمى الأجانب، بعد 4 جولات من الدوري السعودي، أرقام الثلاثي زغبة، مبولحي، ودوخة.

وتواجد مصطفى زغبة في المركز الرابع من بين الحراس الأجانب، والأول مقارنة بمواطنيه، بعدما تلقى 7 أهداف، ونجح في 15 تصدي، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

وجاء مبولحي، في المركز الثامن، بـتلقيه 7 أهداف، و11 تصدي، متبوعا بدوخة في المركز التاسع، بعدما تلقى 6 أهداف، ونجح في 6 تصديات، من في ثلاثة مباريات شارك فيها.

وجاء الترتيب الكامل للحراس الأجانب في الدوري السعودي على الشكل التالي:

زغبة


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