بالأرقام ..زفان أحسن من عطال حسب موقع هوسكورد !

إختار موقع هوسكورد العالمي المتخصص في الإحصاء والتنقيط الرياضي، اللاعب الدولي مهدي زفان في التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من منافسة كأس امم إفريقيا 2019.

وتحصل زفان على تنقيط 7.0 من طرف موقع هوسكورد العالمي بعد مشاركته كبديلا لزميله يوسف عطال الذي تعرض لإصابة امام منتخب ساحل العاج.

وبالرغم من تخوف الجماهير الجزائرية لغياب عطال امام منتخب نيجيريا في المباراة المقبلة، إلا أن الأرقام تثبث أن زفان سيكون أحسن بديل للاعب نيس الفرنسي.

أرقام زفان أمام كوت ديفوار

التنقيط 7.0

التسديدات 0

الإستحواذ على الكرة 4.2

التمريرات الصحيحة 87%

المراوغات 0

الصراعات الهوائية 1

التدخلات الناجحة 1

أرقام عطال امام كوت ديفوار

التنقيط 6.58

الإستحواذ على الكرة 1.6%

التمريرات الصحيحة 87%

المراوغات 0

الصراعات الهوائية 0

التدخلات الناجحة 1