بالأرقام.. “سترلينغ” و “ساني” يتفوقان على “محرز”

يبدو أن الأمور لن تكون سهلة على النجم الجزائري رياض محرز من أجل العودة للتشكيلة الأساسية في مباريات “الدوري الإنجليزي”.

فبالرغم من مشاركته في مباراة كأس إنجلترا وكأس الرابطة الانجليزية الأسبوع الماضي، سيكون من الصعب مشاركته للمرة الثالثة كأساسي في مباراة البطولة غدا الإثنين ضد “وولفرهامبتون”.

ففي تقرير نشره موقع “مانشستر إيفنينغ”، فإن “محرز” يعتبر ثالث اللاعبين صُنعا للفرص التهديفية في “مانشستر سيتي”.

ويتفوق عليه كل من “سترلينغ” الذي نجح في صِناعة 63 فرصة و “ساني” بـ “52 فرصة”، في حين “رياض محرز” نجح في صنع 36 فرصة فقط في كافة المسابقات.

لكن رقم آخر في صالح “رياض محرز”، الذي يعتبر اللاعب الأكثر محاولة للتسديد من خارج منطقة الـ 18، بل محاولاته تصل لضعف محاولات “سترلينيغ”.