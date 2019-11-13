بالأرقام.. “سليماني” يتفوق على “ميسي”

الرياضة
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بالأرقام.. “سليماني” يتفوق على “ميسي” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تواجد إسم النجم الدولي الجزائري لفريق “موناكو” الفرنسي “إسلام سليماني” في ترتيب أفضل اللاعبين الحاسمين في الدوريات الخمس الكبرى.

وتواجد ابن مدينة عين البنيان في المركز الرابع مناصفة مع “جيمي فاردي” بمساهمته في 13 هدفا هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

حيث سجل مهاجم الخضر 5 أهداف كما قدم 8 تمريرات حاسمة ليتفوق بذلك على “ليونيل ميسي” الذي جاء في المركز الخامس بمساهمته في 12 هدف.

وتفوق على “السوبر سليم” الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، تشيرو إيموبيلي وكذا تيمو ويرنر الذين احتلوا المراكز الثلاثة الأولى.


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