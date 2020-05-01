بالأرقام.. سليماني ينهي موسم الليغ1 متفوقا على مبابي ونيمار

أنهى الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي موناكو، موسمه الأول في الليغ1 الفرنسية، كثاني أحسن ممرر حاسم.

واحتل اسلام سليماني، هذا المركز من بين لاعبي الليغ1، متفوقا على العديد من النجوم على غرار مبابي ونيمار، بتحقيقه لـ 8 تمريرات حاسمة خلال موسم 2019-2020.

وتمكن مهاجم الخضر، من بلوغ هذا العدد من التمريرات الحاسمة، في 18 مباراة فقط شارك فيها هذا الموسم بألوان ناديه موناكو.

وعادت صدارة ترتيب أفضل الممرريين الحاسمين في الليغ1 الفرنسية لموسم 2019-2020، لنجم باريس سان جيرمان، أنخل دي ماريا، برصيد 14 تمريرة حاسمة.