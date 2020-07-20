بالأرقام.. سوداني يبصم على رقم قياسي ويتفوق على مواطنيه

نصّب العربي هلال سوداني، لاعب أولمبياكوس اليوناني، نفسه في صدارة اللاعبين الدوليين الجزائريين الناشطين في أوروبا، من حيث عدد الألقاب المحصل عليها.

وتمكن سوداني، منذ احترافه في أوروبا، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، من حصد 10 ألقاب من مختلف الدوريات الأوروبية.

ويملك ابن مدينة الشلف، في رصيده من الألقاب رفقة مختلف الأندية التي حمل ألوانها في أوروبا، 5 بطولات، 4 كؤوس، ولقب واحد في منافسة كأس السوبر

وحصد الدولي الجزائري، كل هذه الألقاب بألوان كل من دينامو زغرب (4 بطولات، 3 كؤوس، 1 كأس السوبر)، فيتوريا غيماراش (1 كأس البرتغال)، أولمبياكوس (1 بطولة).

ومن المحتمل أن يرفع العربي هلال سوداني رصيده إلى 11 لقب، خلال الأيام القليلة المقبلة، أين سينشط نهائي كأس اليونان، رفقة ناديه أولمبياكوس.