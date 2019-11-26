بالأرقام.. “شاختار” الخصم المفضل لـ “محرز” في دوري الأبطال

يستعد النجم الجزائري “رياض محرز” لمواصلة عروضه القوية مع “مانشستر سيتي” في دوري الأبطال.

مواجهة “شاختار” اليوم الثلاثاء ستكون حافزا للنجم الجزائري الذي لطالما تألق أمام ذات الفريق.

ففي 3 مباريات واجه فيها “رياض” نادي “شاختار”، ساهم في تسجيل 6 أهداف كاملة، سجل هدفين ومنح زملائه 4 تمريرات حاسمة.

وبعد الأداء القوي أمام “تشيلسي” السبت الماضي الغموض يحوم حول إمكانية مشاركته كأساسي للمرة الثانية على التوالي.

فتصريحات “غوارديولا” الأخيرة وعودة “بيرناردو سيلفا” قد تجعل الأمور معقدة على النجم الجزائري.