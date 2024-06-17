بالأرقام.. شباب قسنطينة يكشف احصائياته الخاصة بموسم 2023-2024

كشفت إدارة فريق شباب قسنطية، احصائيات الفريق بالتفصيل، والخاصة بالموسم المنقضي من البطولة الوطنية المحترفة.

وحسب الصفحة الرسمية لشباب قسنطنية، تمكن الفريق، من انهاء الموسم في المركز الثالث، برصيد 53 نقطة.

ونجح السياسي في الظفر بهذا المركز، بعد تسجيله 15 انتصاراً، 7 انهزامات، و 8 تعادلات، سجل خلالها 46 هدفاً، وتلقى دفاعه 30 هدفا، وحافط على عذرية شباكه في 8 مباريات.

كما تمكن شباب قسنطينة، من حصد 29 نقطة داخل الديار، فيما عاد بـ24 نقطة من خارج الديار.