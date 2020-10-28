بالأرقام.. شبيبة القبائل تكشف حصيلة الفريق في المباريات التحضيرية

كشفت إدارة شبيبة القبائل حصيلة الفريق في الـ(6) مباريات التحضيرية التي خاضها أشبال الزلفاني، ضمن تحضيراتهم للموسم الجديد.

وحقق فريق شبيبة القبائل، الفوز في ثلاثة مباريات، أمام كل من فريق الأمن الوطني (2-0)، اتحاد بسكرة (1-0)، فريق الناحية العسكرية الأولى (2-1).

وفي المباريات الثلاثة الأخرى، سجل الكناري تعادلا أمام أولمبي المدية (3-3)، بينما انهزم في مواجهة كل من نادي مقرة (1-0)، ونادي بارادو (2-1).

وسجل هجوم شبيبة القبائل 9 أهداف، في مجمل المباريات التي خاضها، بينما تلقى دفاع الفريق 7 أهداف.

وتداول على تسجيل أهداف الكناري في هذه المباريات التحضيرية كل من رزقي حمرون (4 أهداف)، بن شعيرة (2 هدفين)، وهدف واحد (1) لكل من نزلة، فلاحي، وبن سايح.