بالأرقام.. عمورة يبصم على موسم استثنائي مع فولسبورغ

يقدم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، أحد أفضل مستوياته، في الموسم الجاري، مع ناديه فولسبورغ الألماني، في البوندسليغا.

وحسب الاحصائيات التي كشف عنها موقع “sofascoreAR”، يعد عمورة، أفضل هداف في ناديه فولسبروغ، برصيد بتسعة أهداف، سبعة تمريرات حاسمة، و16 مساهمة تهديفية.

كما كشف ذات المصدر، بان الدولي الجزائري، يعد صاحب الأكثر تسديدات بـ(53) تسديدة، منها (21) في الاطار.

من جهة أخرى، كشفت نفس الاحصائيات، بأن محمد أمين عمورة، يعتبر صاحب أكثر الراوغات الناجحة بـ(24) مراوغة.