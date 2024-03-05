بالأرقام.. قادري أفضل لاعب في ناديه كورتري هذا الموسم

حقق اللاعب الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، إحصائيات إيجابية مع فريقه كورتري البلجيكي، هذا الموسم جعلته أفضل لاعب في ناديه دون منازع.

وحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسبور” المتخصص، فإن قادري يعد هذا الموسم أفضل ممرر في فريقه برصيد ثلاث تمريرات حاسمة.

كما يعد قادري أكثر لاعب مساهمة تهديفية برصيد 7 مساهمات، والأكثر تسديدا نحو المرمى بـ43 تسديدة. بالإضافة لهذا يعد قادري أكثر لاعب قياما بالتمريرات الناجحة برصيد 909 تمريرة.

وصنع قادري هذا الموسم في 25 مباراة هذا الموسم 41 فرصة، منها 7 فرص خطيرة، وحقق لاعب الخضر 75 مراوغة ناجحة.

يجدر الإشارة، شارك قادري مع فريقه كورتري في 25 مواجهة منها 24 مناسبة كأساسي، وسجل 4 أهداف و 3 تمريرات حاسمة.