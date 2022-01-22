بالأرقام.. قطر تسجل طلبا قياسيا على تذاكر مباريات مونديال 2022

حققت قطر طلبا قياسيا في ظرف 24 ساعة فقط، لاقتناء تذاكر مباريات كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها في 21 نوفمبر.

وكشفت الإذاعة الوطنية، بأن الطلب العالمي لاقتناء تذاكر هذا المونديال، ناهز 1.2 مليون، في ظرف 24 ساعة فقط.

في حين تصدرت عشرة دول قائمة الأكثر طلبا لتذاكر هذا المونديال، على غرار الأرجنتين، انجلترا، فرنسا، و.م.أ، الإمارات، السعودية، البرازيل، وغيرها.

كما كشف ذات المصدر، بأن الطلب على التذاكر الخاصة بحفل ومباراة الإفتتاح، تجاوز حدود 80 ألف.

وفيما يخص تذاكر المباراة النهائية لهذا المونديال، والقرر في 18 فيفري، بملعب “لوسيل”، فاقت الطلبات حدود 140 ألف

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وغادر المنتخب الوطني بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية الخميس أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي، قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40، وأضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54، قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة في الدقيقة الـ73.

وإحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1)، وتعادل واحد أمام سيراليون (0-0).

و انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بالتعادل السلبي في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

و المواجهة لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E. كما سجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر محرز.

و إنهار النجم الدولي الجزائري “راميز زروقي” بالبكاء عقب نهاية مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار.