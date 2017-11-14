بالأرقام.. “لادفاع لا هجوم” الجزائر أسوأ مُنتخب في إفريقيا

يحتل المنتخب الوطني، المركز الأخير في الترتيب النهائي للمُشاركين في تصفيات مونديال2018، ليكون أسوأ منتخب في إفريقيا بالتساوي مع “غينيا”.

وتحصل “الخضر” و”الشياطين الحُمر” على نُقطتين فقط من أصل 6 مُباريات، و “0” إنتصار وفارق أهداف كارثي وصل “-7”.

وبالأرقام، إحتل “الأفناك” المركز ما قبل الأخير، كأسوأ هجوم، بأربعة أهداف تداول على توقيعها براهيمي على مرتين، بن طالب وسوداني.

وعلى نفس نهج الهجوم، سار الدفاع، بإعتبار أن شباك مُحاربي الصحراء، إهتزت 11 مرة، كثاني أسوأ خط خلفي بالتصفيات النهائية.