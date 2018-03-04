بالأرقام.. ماندي أحسن مدافعي بيتيس هذا الموسم

تصدر الدولي الجزائري عيسى ماندي، تصنيف أحسن مدافعي ناديه ريال بيتيس لهذا الموسم، مؤكدا عودته القوية في الليغا الإسبانية.

وكشف موقع “سيفيليا أنفو” الإسباني، إحصائيات، عيسى ماندي، لهذا الموسم، من خلال المباريات التي شارك فيها لحد الآن، مؤكدا تفوقه على مدافعي فريقه.

وأظهرت الإحصائيات التي تم الكشف عنها، عن مشاركت ماندي في 23 مباراة، هذا الموسم رفقة ريال بيتيس، بمعدل 2039 دقيقة.

وخلال هذا العدد من المشاركة، قدم ماندي 1200 تمريرة، بمعدل نجاح 92.5%، وهو أعلى مستوى في فريقه هذا الموسم.

من جهة أخرى لم يرتكب ماندي سوى 22 خطأ، بمعدل أقل من خطأ واحد في المباراة، واحتسب له 15 خطأ في جميع المبارايات.

وجاءت هذه الإحصائيات لتؤكد أحقية مدافع الخضر في التواجد كركيزة أساسية في دفاع فريقه هذا الموسم، بعد الثقة التي نالها من مدربه كيكي سيتيين.