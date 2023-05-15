بالأرقام.. ماندي يُحسن إحصائياته هذا الموسم ويبعث برسالة مطمئنة لبلماضي

إسترجع الدولي الجزائري عيسى ماندي، مكانته الأساسية مع فريقه فياريال الإسباني، بعد فترات عصيبة عاشها اللاعب هذا الموسم.

بعد التهميش الذي عاناه منذ بداية الموسم الحالي، من طرف مدربه بفياريال كيكي سيتين. فمنذ عودة اللاعب ماندي لفريقه من تربص المنتخب الوطني شهر مارس الماضي.

تحسنت وضعية المدافع عيسى ماندي مع فريقه، بعد أن أصبح يدخل ضمن مخططات المدرب كيكي سيتين.

وتعد مباراة أمس الأحد، بين فياريال وأتلتيك بلباو، السابعة على التوالي لمدافع الخضر ماندي التي يشارك فيها أساسيا مع الغواصات الصفراء.

وفي طيلة التسعين دقيقة التي عرفت فوز فياريال بخماسية مقابل هدف وحيد، فاز ماندي بثلاث صراعات ثتائية، وعرفت نسبة دقة تمريراته 88%.

يجدر الإشارة، شارك ماندي هذا الموسم مع فياريال في 20 مباراة هذا الموسم، 17 مباراة في الليغا الإسبانية، 12 مباراة كأساسي و 5 كاحتياطي، ومباراة في كأس الملك ومباراتين في دوري المؤتمرات.