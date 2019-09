بالأرقام.. مبولحي أفضل حراس الدوري السعودي

حيث تصدى حارس الخضر لحد الآن ل16 كرة خطيرة ليحتل الصدارة متقدما على مواطنه ماليك عسلة الذي قام ب15 تصدي.

هذا ويحتل بطل إفريقيا رفقة الخضر 2019 صدارة أكثر الحراس تصديا للكرات داخل منطقة العمليات ب13 تصدي.

وجاء شمس الدين رحماني الذي التحق هذا الموسم بالدوري السعودي في المركز الخامس ب12 تصدي.

🇩🇿 The Algerian duo of Rais M'Bolhi (16) & Malik Asselah (15) lead the Saudi league in number of saves made this season, M'Bolhi also leads the league in saves made from shots inside the box with 13 🧤

Top 5:

🇩🇿 M'Bolhi 16

🇩🇿 Asselah 15

🇸🇦 Al Garni 14

🇲🇦 Mhamdi 14

🇩🇿 Rahmani 12 pic.twitter.com/rYkPoFoDUQ

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) September 22, 2019