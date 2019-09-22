بالأرقام.. مبولحي أفضل حراس الدوري السعودي

يواصل الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” تألقه مع فريقه “الإتفاق” رغم تذبذب نتائج الآخير في الدوري السعودي.

حيث تصدى حارس الخضر لحد الآن ل16 كرة خطيرة ليحتل الصدارة متقدما على مواطنه ماليك عسلة الذي قام ب15 تصدي.

هذا ويحتل بطل إفريقيا رفقة الخضر 2019 صدارة أكثر الحراس تصديا للكرات داخل منطقة العمليات ب13 تصدي.

وجاء شمس الدين رحماني الذي التحق هذا الموسم بالدوري السعودي في المركز الخامس ب12 تصدي.