بالأرقام.. محرز أعلى اللاعبين الأفارقة دخلا في العالم

تصدر الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة دخلا في العالم، في سنة 2024.

وكشف موقع “businessday”، عن قائمة تضم أعلى اللاعبين الأفارقة دخلا في العالم، والتي تصدرها الجزائري رياض محرز.

وبلغة الأرقام، كشف ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، ينال دخل سنوي بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، مع ناديه الأهلي السعودي، أي ما يعادل تقريبا 1192 مليار سنتيم سنويا.

كما أوضحت هذه الدراسة، بأن رياض محرز (33 عاما)، وبعد انتقاله من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنية استرليني، ارتفع دخله السنوي بقيمة 160 ألف جنية استرليني.

وجاء الترتيب الكامل لأعلى خمسة لاعبين أفارقة دخلا في العالم، حسب موقع “businessday”، لسنة 2024، على النحو التالي:

رياض محرز: 45 مليون جنيه استرليني سنويا

ساديو ماني: 34 مليون جنيه استرليني سنويا

كاليدو كوليبالي: 30 مليون جنيه استرليني سنويا

محمد صلاح: 18.2 مليون جنيه استرليني سنويا

سيكو فوفانا: 13 مليون جنيه استرليني سنويا