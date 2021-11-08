بالأرقام.. محرز أفضل لاعب في السيتي هذا الموسم

يعيش النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” وضعية صعبة داخل أسوار فريقه مانشستر سيتي الانجليزي بسبب خيارات مُدربه “بيب غوارديولا”.

قائد الخضر لازم مقاعد البدلاء طيلة أطوار داربي مدينة مانشستر يوم السبت لتُصبح مُشاركته تقتصر على مُباريات الكأس ودوري أبطال أوروبا.

تهميش التقني الاسباني لصاحب الرجل اليُسرى السحرية يأتي في الوقت التي تُظهر فيه الأرقام بأن محرز هو الأفضل هذا الموسم في تشكيلة السيتيزن من حيث المُساهمة في الأهداف من خلال التسجيل أو تقديم تمريرات حاسمة.

حيث وباحتساب الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل 90 دقيقة في جميع المسابقات هذا الموسم يأتي نجم الخضر في المركز الأول بمُعدل 1.18 هدف في كل 90 دقيقة شارك فيها.

وتفوق “محرز” على غابريال خيسوس الذي ساهم في 0.95 هدف بينما جاء فيل فودن في المركز الثالث ب0.92 هدف.