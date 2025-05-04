بالأرقام.. محرز الأحق بجائزة الأفضل في أبطال آسيا

تفاجأت الجماهير التي تابعت نهائي دوري أبطال آسيا، أمس السبت، بين نادي الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني، بفوز البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة النخبة.

ورشّح المتتبعون لشؤون الكرة العربية عامة والآسوية بشكل خاص. قائد “الخضر” ونجم الأهلي، رياض محرز، للتتويج بهذه الجائزة.

غير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح جائزة الأفضل في الموسم الحالي، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، لزميله فيرمينو.

صحيح أن اللاعب السابق لنادي ليفربول الانجليزي، كان الأفضل في المباراة النهائية. بعدما قدم تمريرتين حاسمتين، جاءا منهما هدفي الفوز للأهلي.

إلا أن الأرقام تُظهر أن محرز، هو “مهندس” التتويج القاري الأول من نوعه في تاريخ الأهلي السعودي. وهو ما يؤكد أن حرمانه من لقب أفضل لاعب في دوري الأبطال، ظلم كبير.

وساهم محرز، بـ 17 هدفا لناديه السعودي. بواقع 9 أهداف و7 تمريرات حاسمة، متفوقا بفارق 4 مساهمات تهديفية عن فيرمينو، الذي سجل 6 وصنع 7.

وإلى جانب ذلك، فإن نجم المان سيتي السابق، احتل وصافة هدافي البطولة الآسوية، وانفرد بصدارة أفضل الممريين الحاسمين.

كما أنه نصب نفسه أكثر لاعب مساهمة في الأهداف، والأكثر صناعة للفرص المحققة (8)، والأكثر منحا للتمريرات المفتاحية (49). وهي الأرقام التي تُنصف قائد “الخضر” في جائزة الأفضل.