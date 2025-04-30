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الرياضة

بالأرقام.. محرز الأفضل في دوري أبطال آسيا

بقلم محمد لمين صحراوي
بالأرقام.. محرز الأفضل في دوري أبطال آسيا
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نصّب قائد “الخضر” رياض محرز، نفسه الأفضل في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا للنخبة، بأرقام استثنائية.

وقاد محرز، أمس الثلاثاء، الأهلي السعودي لتجاوز الغريم الهلال، وبلوغ نهائي الأبطال. الذي سيُلاقي فيه الفائز من اللقاء المرتقب مساء اليوم، بين النصر السعودي وكاواساكي فرونتالي الياباني.

واختير نجم المان سيتي السابق، رجلا لمباراة الأهلي والهلال. حيث موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، بمنحه “أسيست” وتحصله على ضربة جزاء.

وإلى جانب ذلك، أصبح محرز، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف، خلال نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، وذلك وفقا لقاعدة بيانات سوفاسكور الإحصائية منذ انطلاقها في نسخة 2016.

كما أن قائد “الخضر”، تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة للتسجيل لحد الآن في دوري أبطال آسيا 2024-2025. بـ 8 فرص حقيقية، متقدما على ثنائي النصر السعودي، أوتافيو وأنجيلو، بـ 6 فرص لكل منهما.

رابط دائم : https://nhar.tv/hr2ju
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