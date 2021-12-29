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الرياضة

بالأرقام.. محرز “الرجل الأقوى” في آخر ثلاث لقاءات للسيتي

بقلم حواز عبد النور
بالأرقام.. محرز “الرجل الأقوى” في آخر ثلاث لقاءات للسيتي
محرز محل اشادة
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ينال النجم الدولي الجزائري رياض محرز الاشادة في بلاد الضباب نظير تألقه الكبير مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

قائد المنتخب الوطني يُعتبر أفضل لاعب في السيتي بالأرقام خلال آخر ثلاث لقاءات شارك فيها.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة في آخر ثلاث مواجهات لعبها.

كما خلق محرز 9 فرص للتهديف، ولم يكتفي بذلك مُسددا 12 تسديدة على مرمى الخصوم في نفس العدد من اللقاءات.

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