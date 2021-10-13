بالأرقام.. محرز “القائد الحاسم” للخضر والسيتي يُشيد به

يبدو أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز وجد ظالته مع الخضر منذ قدوم الناخب الوطني جمال بلماضي سنة 2018، بحيث أصبح أكثر حسما من ذي قبل.

وبعد تألقه في مواجهتي النيجر خلال فترة التوقف الدولي الحالي وصل محرز لهدفه ال25 بقميص المنتخب مُعادلا رقم جمال مناد.

هذا كما بصم قائد أبطال إفريقيا على 27 تمريرة حاسمة في 68 مواجهة لعبها مع الجزائر لحد الآن، كما سجل نجم السيتي 10 أهداف في آخر 10 مُباريات مع المنتخب.

تألق الساحر الجزائري لم يمر مرور الكرام حيث آشاد به الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر” واعتبره من بين نجوم الفريق المتألقين في فترة التوقف الدولي.