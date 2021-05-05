بالأرقام.. محرز الهداف التاريخي للجزائريين في دوري أبطال أوروبا

نصّب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نفسه هدافا تاريخيين بين اللاعبين الجزائريين المشاركين في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رياض محرز ثنائية في مرمى باريس سان جيرمان يوم أمس الثلاثاء في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح في رصيد رياض محرز 10 في منافسة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 4 أهداف بقميص ليستر سيتي و6 أهداف بقميص مانشستر سيتي.

وتجاوز رياض محرز مواطنه ياسين براهيمي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 8 أهداف، وسفيان فيغولي ثالثا بـ6 أهداف، فيما سجل أسطورة المنتخب الجزائري رابح ماجر 12 هدف في البطولة بمسماها القديم “الكاس الأوروبية”