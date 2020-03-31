بالأرقام.. محرز ثالث أفضل لاعب حاسم في الدوريات الخمس الكبرى

تلقى النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” الثناء من قبل موقع “أوبتا” المختص في الأرقام والاحصائيات.

الآخير وضع قائد الخضر في المركز الثالث لأفضل اللاعبين الحاسمين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من خلال المساهمة في الأهداف هذا الموسم خلف “تيمو ويرنر” وكذا “سانشو”.

الساحر الجزائري ساهم في 9 أهداف سجلها السيتيزن هذا الموسم في البريمرليغ دون ان يتجاوز 5 أمتار بالكرة بعد استلامها.

محرز تقاسم المركز الثالث رفقة كل من ليونيل ميسي, كيليان مبابي وكذا ساديو ماني بنفس العدد أي 9 مساهمات.