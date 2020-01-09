بالأرقام.. محرز ثالث أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم

رغم تهميش “بيب غوارديولا” له في الكثير من الأحيان إلا ان النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ترك بصمته بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز.

نجم مانشستر سيتي لعب 995 دقيقة لحد الآن في البريمرليغ سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة بمعدل تمريرة خاسمة واحدة و0.99 هدف كل 90 دقيقة.

وتفوق على قائد الخضر في البريمرليغ الثنائي “كيفين دي بروين” زميله في مانشستر سيتي و”جيمي فاردي” قلب هجوم ليستر سيتي.

“دي بروين” قدم تمريرة حاسمة وسجل 1.03 هدف كل 90 دقيقة بينما قدم “فاردي” تمريرة حاسمة واحدة وسجل هدف ونصف في كل 90 دقيقة خاضها.