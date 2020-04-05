بالأرقام.. محرز ثالث لاعب إفريقي الأكثر دخلا في العالم

يصنف الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثالث، من بين اللاعبين الأفارقة، الأعلى دخلا في العالم.

ويحتل قائد الخضر، هذا المركز، من بين اللاعبين الأفارقة، بالنظر لتقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتقاسم محرز هذا المركز، مع المصري محمد صلاح، بينما تفوق هذا الثنائي على العديد من نجوم القارة السمراء على غرار ماني نجم ليفربول، أوباميانغ نجم أرسنال، وغيرهم.

وتواجد مهاجم الخضر، إسلام سليماني، هو الآخر ضمن هذا التصنيف، أين حلّ في المركز الـ10، براتب أسبوعي يقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني.

ويتصدر النجم الكونغولي سيدريك باكامبو، لاعب بكين غوان الصيني، هذا التصنيف، براتب أسبوعي يبلغ 307 ألف جنيه إسترليني.

ويأتي ترتيب الـ10 لاعبين الأفارقة الأكثر دخلا في العالم، على الشكل التالي:

سيدريك باكامبو: 307 ألف جنيه إسترليني.

أودين إيغالو: 303 ألف جنيه إسترليني.

رياض محرز: 200 ألف جنيه إسترليني.

محمد صلاح: 200 ألف جنيه إسترليني.

بيير أوباميانع: 198 ألف جنيه إسترليني.

ساديو ماني: 150 ألف جنيه إسترليني.

أوبي ميكايل: 130 ألف جنيه إسترليني.

ويلفريد زاها: 130 ألف جنيه إسترليني.

نابي كايتا: 120 ألف جنيه إسترليني.

إسلام سليماني: 80 ألف جنيه إسترليني.