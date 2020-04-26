بالأرقام.. محرز سابع أغلى لاعب إفريقي في العالم

حافظ الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على مكانته ضمن قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة، رغم تراجع القيمة السوقية لمعظم اللاعبين.

وحسب ما كشف عنه موقع “ترانسفر ماركت”، فإن رياض محرز، يحتل حاليا المركز السابع، من حيث القيمة السوقية للاعبين الأفارقة.

وكشف ذات المصدر، أن القيمة السوقية لقائد الخضر، تراجعت من 67 مليون أورو، إلى 48 مليون أورو، وهذا بسب جائحة كورونا.

وعادت صدارة ترتيب أغلى اللاعبين الأفارقة حاليا، لثنائي نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، ومحمد صلاح بقيمة 120 مليون أورو.

ساديو ماني: 120 مليون أورو.

محمد صلاح: 120 مليون أورو.

بيار أوباميانع: 56 مليون أورو.

كاليدو كوليبالي: 56 مليون أورو.

أشرف حكيمي: 54 مليون أورو.

نيكولاس بيبي: 52 مليون أورو.

رياض محرز: 48 مليون أورو.