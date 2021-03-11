بالأرقام.. محرز ضمن قائمة مُميزة ويتفوق على نجوم البريمرليغ

يتواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة مُميزة في الدوري الانجليزي الممتاز بعد تألقه ضد ساوثامبتون سهرة أمس الأربعاء.

نجم مانشستر سيتي الانجليزي يتواجد في المركز السادس لأكثر اللاعبين الحاسمين من خلال الأهداف + التمريرات الحاسمة لكل 90 دقيقة.

القائمة التي تصدرها هاري كين بمُعدل مُساهمة 1.07 في كل 90 دقيقة لم تُحتسب خلالها ركلات الجزاء وتخص هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الساحر الجزائري ساهم بمُعدل 0.72 هدف في كل 90 دقيقة مُتفوقا على نجوم عديدة على غرار برونو فيرنانديز ومحمد صلاح.