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الرياضة

بالأرقام.. محرز هداف السيتي لسنة 2022 في الكؤوس المحلية

بقلم حواز عبد النور
بالأرقام.. محرز هداف السيتي لسنة 2022 في الكؤوس المحلية
صورة مركبة
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كشف أمسية اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن تفوق جديد للنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لقائد الخضر.

وأُرفقت الصورة بعبارة:”خلال عام 2022.. ساحر العرب رياض محرز هو هداف مانشستر سيتي في بطولات الكؤوس”.

حيث سجل محرز 6 أهداف كاملة في منافستي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس كاراباو.

رابط دائم : https://nhar.tv/n24oS
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