بالأرقام.. محرز هداف السيتي لسنة 2022 في الكؤوس المحلية
بقلم حواز عبد النور
كشف أمسية اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن تفوق جديد للنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.
حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لقائد الخضر.
وأُرفقت الصورة بعبارة:”خلال عام 2022.. ساحر العرب رياض محرز هو هداف مانشستر سيتي في بطولات الكؤوس”.
حيث سجل محرز 6 أهداف كاملة في منافستي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس كاراباو.
خلال عام 2022 🗓️
ساحر العرب رياض محرز هو هداف مانشستر سيتي في بطولات الكؤوس (كأس الاتحاد – كأس كاراباو) = 6 أهداف 👊🇩🇿 #السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/j7rGdXlqfn
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 3, 2023
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