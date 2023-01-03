بالأرقام.. محرز هداف السيتي لسنة 2022 في الكؤوس المحلية

كشف أمسية اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن تفوق جديد للنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لقائد الخضر.

وأُرفقت الصورة بعبارة:”خلال عام 2022.. ساحر العرب رياض محرز هو هداف مانشستر سيتي في بطولات الكؤوس”.

حيث سجل محرز 6 أهداف كاملة في منافستي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس كاراباو.