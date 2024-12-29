بالأرقام.. محرز يتصدر قائمة اللاعبين الأفارقة متفوقا على صلاح وحكيمي

افتك قائد المنتخب الوطني، ونجم نادي الاهلي السعودي، رياض محرز، مركز الصدارة، في احصائيات جديدة خاصة باللاعبين الأفارقة لسنة 2024.

وكشف موقع (gistmania)، ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر دخلا في سنة 2024، والتي احتل فيها محرز الصدارة.

وأوضح ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، يكسب 58 دولار سنويا، من أجره الشهري مع ناديه الأهلي السعودي، وعقود الرعاية مع كل من (نايك، وبيبسي).

وحل في المركز الثاني، المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بدخل ستوي قدره 53 مليون دولار، متبوعا بالسنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي (52 مليون دولار).

وفي المركز الرابع حلّ السنغالي الآخر كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال السعودي (26 مليون دولار)، فيما عاد المركز الخامس لأشرف حاكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بدخل سنوي قدره (15 مليون دولار).

يذكر أن رياض محرز، اللاعب الإفريقي الأكثر أجرا في 2024، يخوض مع ناديه الأهلي السعودي، موسمه الثاني، ويقدم مستويات كبيرة مؤخرا، حيث خاض لحد الآن 20 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.