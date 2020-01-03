بالأرقام.. محرز يتفوق على أديبايور ويايا توري

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز، كسر الأرقام، من خلال تألقه في الدوري الإنجليزي، بألوان ناديه مانشستر سيتي.

وصنف موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، رياض محرز، كثاني أكثر لاعب إفريقي، تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ البريميرليغ.

وحقق قائد الخضر 37 تمريرة حاسمة، متفوقا بذلك على العديد من النجوم الأفارقة، على غرار إمانويل أديبايور (36)، ستيفن بينار (32)، ويايا توري (32).

وعاد المركز الأول في هذا الترتيب، للنجم الإفريقي السابق لنادي تشلسي الإنجليزي، ديدي دروغبا، برصيد 54 تمريرة حاسمة.