بالأرقام.. محرز يتفوق على رونالدو في صراع ناري بالسعودية

كشفت الرابطة السعودية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تصدر الدولي الجزائري رياض محرز قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن.

ويتواجد رياض محرز على رأس القائمة برصيد 11 تمريرة حاسمة، في حين يتواجد خلفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يملك في رصيده 10 تمريرات حاسمة.

ويبدو أن رياض محرز يصر على التواجد على رأس هرم القائمة، بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها رغم أن فريقه الأهلي السعودي يعاني من تراجع رهيب في سلسلة النتائج.

كما يتواجد في المرتبة الثانية ألفارو ميدران وروبان نيفيز بنفس رصيد الدون البرتغالي رونالدو.