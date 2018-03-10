بالأرقام.. محرز يتفوق على هازارد وأوزيل بأرقامه المُذهلة

الرياضة
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بالأرقام.. محرز يتفوق على هازارد وأوزيل بأرقامه المُذهلة
بقلم عبد النور حواز

ساهم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” هذا الموسم في 40% من أهداف فريقه “ليستر سيتي” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هجوم “ليستر سيتي” هذا الموسم في البريمرليغ 45 هدفا كان نصيب محرز منها 10 أهداف.

هذا إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة قدمها لزملائه تُرجمت إلى أهداف أغلبها للمُهاجم “جيمي فاردي”.

وبجمع الأهداف التي سجلها والتمريرات الحاسمة التي قدمها يكون محرز وراء 18 هدفا من أصل 45 هدفا سجلها الثعالب.

ولم يُساهم الأشقر الجزائري في 27 هدفا سجلها أشبال المُدرب الفرنسي “كلود بويال”.

ويتفوق محرز على الثلاثي لوكاكو نجم مانشستر يونايتد وهازارد لاعب تشلسي وأوزيل نجم أرسنال هذا الموسم في البريمرليغ.

وساهم لوكاكو في 36% من أهداف اليونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بينما كان هازارد وراء 28% من أهداف تشلسي.

في حين ساهم الدولي الألماني أوزيل في 21% فقط من أهداف الغينيرز في البريمرليغ.

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