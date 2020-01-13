بالأرقام.. محرز يسكت غوارديولا

الرياضة
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بالأرقام.. محرز يسكت غوارديولا
بقلم كريم.تيغرمت

يؤكد الدولي الجزائري رياض محرز، من مباراة لأخرى، أحقيته بمكانة أساسية، والمشاركة بانتظام رفقة مانشستر سيتي، بالنظر للأرقام التي بصم عليها مؤخرا.

وأظهرت احصائيات الجناح الأيسر للسيتي، في آخر أربع مباريات شارك فيها أساسيا، تصاعد مردوده مع الفريق بشكل متواصل.

وقدم قائد الخضر، تمريرة حاسمة خلال مشاركته أساسيا أمام شفيلد يونايتد، ليعيد الكرة في المباراة التي تلتها أمام ايفرتون.

وفي ثالث مشاركة أساسية له على التوالي، أمام مانشستر يونايتد، سجل محرز هدف لفريقه، قبل أن يوقع ثنائية، وتمريرة حاسمة، في رابع مشاركة أساساية له أمس الأحد، أمام أستون فيلا.


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