بالأرقام.. محرز ينال الاعتراف بعد تألقه أمام كوبنهاغن

نال النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، الاعتراف بعد تألقه سهرة أمس الأربعاء مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي أمام كوبنهاغن الدنماركي.

موقع “سوفا سكور” المُختص في الأرقام والاحصائيات اختار، محرز، أفضل لاعب في موقعة ملعب “الاتحاد” التي انتهت بخماسية دون رد.

كما منح ذات الموقع علامة 9.1 لمحرز الذي وقع هدف من ركلة جزاء ومنح تمريرة حاسمة في لقاء الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

ويُذكر أن محرز خاض أمس مباراته رقم 200 بقميص السيتي منها 122 مباراة في البريمرليغ و40 مباراة في التشامبيانزليغ.