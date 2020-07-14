بالأرقام.. مدير الصحة بسطيف يكشف عن الوضعية الوبائية في الولاية

أخبار الجزائر
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بالأرقام.. مدير الصحة بسطيف يكشف عن الوضعية الوبائية في الولاية
بقلم إيمان عياش

كشف مدير الصحة لولاية سطيف اليوم الثلاثاء عن وضعية مستشفيات سطيف مع كورونا حتى يوم أمس.

وقال مدير الصحة، سليم رقام، نقلا عن إذاعة سطيف المحلية إنّ مستشفى عين لكبيرة  يتواجد على مستواه إلى غاية اليوم 69 حالة مصابة بفيروس كورونا  بمصلحة العزل  وشغور 3 أسرة .

وفيما يخص المؤسسة الاستشفائية بعين ولمان، فقد تم إحصاء  103 مريض متواجد  على مستوى المؤسسة، فيما تم إحصاء 59 سريرا شاغرا .

وأضاف مدير الصحة لسطيف، أن المؤسسة الاستشفائية ببوقاعة سجلت وجود  127 حالة داخل مصلحة العزل و 33 سريرا شاغرا .
أما ببني ورتيلان فقد تم إحصاء 24 مريضا و 6 أسرة شاغرة، فيما امتلأ كل من مستشفى عين أزال و العلمة عن أخرهما.
وأضاف ذات المسؤول، أن مستشفى بني عزيز شرع في استقبال المصابين بفيروس كورونا بطاقة إستعاب 45 سريرا حسب مدير الصحة.


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