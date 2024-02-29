بالأرقام.. مسعودي نجم فريقه غوزتبه التركي الأول

بات اللاعب الدولي الجزائري بلال مسعودي، نجم فريقه غوزتبه التركي الأول، بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم في البطولة التركية الدرجة الثانية.

حيث بصم لاعب شبيبة الساورة السابق على 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، خلال 14 مباراة هذا الموسم خاضها اللاعب.

وساهم مسعودي بهذه الأرقام فريقه للمنافسة على ورقة الصعود للدرجة الأولى التركية “السوبر ليغا”.

حيث يحتل فريق غوزتبه المركز الثاني في سلم ترتيب البطولة التركية الدرجة الثانية، برصيد 49 بفارق 5 نقاط عن الملاحق كوكايلي سبور، بعد 24 جولة.

ووفقا لتقرير موقع “بولو لاي” التركي، فإن إدارة نادي غوزتبه قررت تفعيل بند شراء عقد اللاعب مسعودي من طرف ناديه كورتري البلجيكي رسميا.

وأوضح المصدر، أن اللاعب مسعودي أصبح يحظى بثقة كبيرة من طرف مدربه بفريق غوزتبه ستويلوف، بعد أن تمكن اللاعب الجزائري من فرض نفسه في الفريق، رغم معاناة اللاعب من شبح الإصابات، منذ بداية الموسم، ويريد المدرب الإحتفاظ به تحسبا للموسم المقبل.