بالأرقام .. هذا جديد المسابقة المهنية للأساتذة

كشفت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط ان عدد المسجلين للإمتحانات المهنية المقررة 15 جانفي 2019 بلغ 74638 مترشحا.

وان المسجلين سيمتحنون على 40894 منصب للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاث.

وسيوزع المسجلون على 259 مركز إجراء عبر الوطن.

ومن المقرر ان يمتحن 31216 مترشح على 16092 منصب في استاذ رئيسي في طور الابتدائي.

و20737 مترشح على 11582 منصب استاذ رئيسي في طور المتوسط.

و 22136 مترشح على 12689 منصب استاذ رئيسي في طور الابتدائي.

كما احصت الوزارة 280 مترشح على 261 منصب استاذ مكون في طور الابتدائي، و 152 مترشح على 169 منصب استاذ مكون في طور المتوسط ، و 117 مترشح على 101 منصب استاذ مكون في طور الإبتدائي.