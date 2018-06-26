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بالأرقام.. هذا هو أفضل نادِ في مُونديال روسيا !!

الرياضة
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بالأرقام.. هذا هو أفضل نادِ في مُونديال روسيا !! مونديال روسيا
بقلم وليد كويني

هيمن نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، على مباريات دور المجموعات من كأس العالم بتصدرهم حتى الآن قائمة هدافي مونديال روسيا.

وأحرز لاعبو ريال مدريد 9 أهداف، متقدمين على لاعبي توتنهام الإنجليزي وبرشلونة الذين سجلو 7 أهداف لكل منهما.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد 4 أهداف، والكرواتي لوكا مودريتش هدفين، وهدف لكل من الألماني توني كروس، والإسبانيين ناتشو فيرنانديز وإيسكو.

ويتصدر الهداف الإنجليزي هاري كين قائمة هدافي المونديال حتى الآن، برصيد 5 أهداف، بينما سجل زميلاه كريستيان إيركسن وهيونغ مين سون، هدفا واحدا لكل منهما.


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