بالأرقام.. هذه آخر حصيلة لكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال آخر 24 ساعة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل 6 حالات شفاء من الفيروس التاجي، فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 265877 حالة وحالات الشفاء 178414 حالة. في حين يظل عدد الوفيات مستقرا عند 6875 حالة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن عدم تسجيل أية حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر. فيما تم تسجيل تماثل حالة واحدة للشفاء من الفيروس التاجي.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

كما تشدد الوزارة على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر. تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp