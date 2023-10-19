بالأرقام.. هذه أعداد المتظاهرين الرافضين للعدوان على غزة بمختلف الولايات

شهدت الجزائر تظاهرات شعبية حاشدة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في وجه عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وخرجت في مختلف ولايات الجزائر، اليوم الخميس، مظاهرات حاشدة دعما وتضامنا مع فلسطين. ورفضا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني.

وحسب الأرقام التي تحصلت عليها النهار، فقد خرج 300 ألف متضامن مع غزة على مستوى الجزائر العاصمة. 50 ألف في تيزي وزو، 150 ألف في وهران، 70 ألف في باتنة، 140 ألف في قسنطينة.

وكانت وزارة الخارجية طلبت من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج. إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى “أول نوفمبر” لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.

وقالت إن “هذا القرار جاء من الرئيس عبد المجيد تبون تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية. مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. الذين يواجهون عدوانا غاصبا ووابلا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع. مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.