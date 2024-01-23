بالأرقام والأنفوغراف.. تفوق تاريخي للمنتخب الوطني أمام موريتانيا

يتفوق المنتخب الوطني الجزائري، في المواجهات المباشرة أمام المنتخب الموريتاني، قبل مواجهة اليوم الثلاثاء، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وستكون مواجهة اليوم رقم 8 بين المنتخبين، مواجهتين منها رسمية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 1986، والثالثة برسم الجولة الثالثة من “كان” 2023.

إلتقى المنتخبان في 5 مواجهات ودية، عادت فيها الغلبة للمنتخب الوطني، والتي كانت على النحو التالي:

10 ماي 1974: بملعب 5 جويلية فوز الجزائر بنتيجة 9 مقابل 1

15 ديسمبر 1987: بملعب 5 جويلية إنتهت بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة

3 نوفمبر 1995: بالملعب الأولمبي بالمنزه إنتهت بفوز الجزائر برباعية نظيفة

7 جانفي 2017: بملعب مصطفى تشاكر إنتهت بفوز الجزائر بثلاثية مقابل هدف

3 جوان 2021: بملعب مصطفى تشاكر إنتهت بفوز الجزائر برباعية مقابل هدف

أكبر فوز للخضر أمام موريتانيا بنتيجة 9-1 وديا بملعب 5 جويلية بتاريخ 10 ماي 1974.

وفي تصفيات “كان” 1986 تواجه المنتخبان ذهابا بتاريخ 5 مارس 1985 إنتهت بفوز الخضر برباعية نظيفة، ومواجهة الإياب جرت بتاريخ 22 مارس 1985 بالملعب الأولمبي بنواكشوط إنتهت بالتعادل هدف في كل شبكة.