بالأرقام والإحصائيات.. بلايلي يحقق رقم إستثنائي و يتفوق على ميسي و برونو فيرنانديز

يمتلك نجم المنتخب الوطني، ونادي مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، في مسيرته الكروية الإحترافية، إحصائية فريدة من نوعها.

جعلته يتجاوز نجوم الكرة العالمية، أبرزهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرتغالي برونو فيرنانديز.

ووفقا لآخر إحصائية نشرها موقع “POP FOOT” الفرنسي والمتخصص في الإحصائيات والأرقام القياسية في كرة القدم، عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، بخصوص أكثر عشرة لاعبين تحقيقا لأعلى نسبة تمريرات الحاسمة، في المباراة الواحدة مع المنتخبات، خلال القرن الواحد والعشرين.

نجد أن لاعب الخضر، يوسف بلايلي، يتواجد في المركز الثامن، وما يميز لاعب الخضر يوسف بلايلي، عن باقي التسعة لاعبين في هذه الإحصائية، هو أنه أقل اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في القرن 21، وبالرغم من ذلك فقد بصم على تقديم 15 تمريرة حاسمة، من أصل 54 مباراة مع المنتخب الوطني الجزائري في كل المنافسات، أي بنسبة 0.31 % تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وللإشارة، فقد تجاوز اللاعب يوسف بلايلي، كل من نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، صاحب 54 تمريرة حاسمة، من أصل 182 مباراة مع منتخب بلاده، أي بنسبة 0.30% تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.بالإضافة لتجاوزه لنجم المنتخب البرتغالي، برونو فرنانديز، صاحب 20 تمريرة حاسمة، من أصل 68 مباراة خاضها مع منتخب بلاده، أي بنسبة 0.29% تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وتصدر هذه القائمة، نجم المان سيتي، و المنتخب البلجيكي، كيفن ديبروين، صاحب 48 تمريرة حاسمة، من أصل 102 مباراة مع منتخب بلاده. يليه النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، صاحب 58 تمريرة حاسمة، من أصل 130 مباراة خاضها مع “السيلساو”، وحل في المركز الثالث، اللاعب الدولي الألماني المعتزل، مسعود أوزيل، صاحب 38 تمريرة حاسمة، من أصل 92 مباراة خاضها مع “المانشافت”.

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