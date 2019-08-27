بالأرقام والتفاصيل..هكذا سيكون الإنتاج و التوظيف بمركب الحديد الجزائري القطري

بلغ مركب بلارة التابع للشركة الجزائرية القطرية للصلب نسبة إنجاز بلغت 95 بالمائة،أين تم الشروع رسميا في عملية الإنتاج في اكتوبر 2017.

وكشف شمس الدين عيساوي رئيس دائرة الإتصال و العلاقات العامة بالشركة الجزائرية القطرية للصلب في اتصال مع “النهار اون لاين”بأن المركب شرع في الإنتاج تدريجيا.

وأكد ذات المتحدث بأن المركب حاليا يتكون من 9 وحدات يشغل مايقارب 1000عامل، وسيصل لـ2000 عامل مباشرة بعد الإنتهاء من الإنجاز.

وبلغت قيمة المشروع 2.1 مليار دولار في المرحلة الأولى بطاقة انتاجية تقدر بـ2 مليون طن سنويا،من حديد التسليح و اللفائف.

وحسب رئيس دائرة الاتصال و العلاقات العامة فإن المشروع في انتظار استكمال الأشغال بوحدة الإختزال و الفرنين الكهربائيين.

وعلى الرغم من ذلك قال شمس الدين عيساوي بأن اجمالي الانتاج بلغ 280 ألف طن منذ 2017، بالموازاة مع تدعيم المركب بثلاثة وحدات درفلة.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لوحدات الدرفلة 2 مليون طن سنويا ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إستلام أخر وحدة للدرفلة شهر جويلية المنصرم.

وأمرت المديرية العامة للمركب بالشروع في التوظيف و الاستثمار في اليد العاملة الشابة، من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين الوطنيين.

وقامت السلطات طيلة فترة الإنجاز بتوفير كل المتطلبات للمركب من خلال ربطه بشبكة الطرقات الكهرباء الغاز الماء و السكة الحديدية.

وأكد مسؤول دائرة الاتصال في الشركة الجزائرية القطرية للصلب بأن 40 بالمائة من الإنتاج ستوجه للتصدير

و في هذا الإطار ستبلغ الطاقة الإنتجاية للمركب 1.5 مليون طن سنويا من حديد التسليح،و 500 ألف طن من لفائف الأسلاك الحديدة

وتجدر الإشارة إلى أن المركب هو عبارة عن استثمار جزائري قطري في إطار القاعدة التجارية 49/51.