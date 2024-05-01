بالأرقام ..Ooredoo الجزائر تُحقق نموا ملحوظا في نتائجها المالية

أعلنت مجموعةOoredoo، عن نتائجها المالية للثلاثي الأول من 2024، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية لـ Ooredooالجزائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وبالأرقام، بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر24.4مليار دينار جزائري في الثلاثي الأول. من سنة2024، مقارنة بـ 21.4مليار دينار جزائريلنفس الفترة من سنة2023، أي بزيادة قدرها 14.1٪.

وبلغت قاعدة الزبائن 13.5مليون مشترك في نهاية مارس 2024مقارنة ﺑ 13مليون مشترك في نهاية نفس الفترة. من سنة2023أي بزيادة قدرها 4٪.

كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائدوالضرائب والاستهلاك و الإطفاء (EBITDA)10.4 مليار دينارجزائري. مقارنة ﺑ8.4مليار في نفس الفترة من 2023،أي بتطور قدره24.9٪

وخلال الثلاثي الأول من سنة 2024، استثمرت المؤسسة ما يقارب 2.7مليار دينار جزائري مقارنةبـ2.5 مليار دينار. لنفس الفترة من سنة 2023 أي بزيادة قدرها5.5٪.

و بعدالكشف عن هذه النتائج، صرح روني طعمه، المدير العام لـ Ooredooالجزائر:”سجلت Ooredoo الجزائر نتائج مالية جد ايجابية. في الربع الأول من سنة 2024 ونموًا كبيرا في مختلف مؤشراتها المالية، حيث تميز هذا النموبتسجيل زيادة واضحة برقمين في إيراداتنا (% 14.1). وتجلى ذلك في الأداء الجيد في مؤشر (EBITDA) الذي سجل زيادة بنحو 25%. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.هذا النمو الذي تميز بارتفاع مميز في قاعدة مشتركينا (13.5 مليون مشترك)”

هذا و تعكس النتائج المالية الإيجابية لـOoredooالجزائر للثلاثي الأول من سنة2024إرادة المؤسسة المساهمة أكثر في تنمية مجال الهاتف النقال في الجزائر من خلال تسريع رقمنة خدماتها وحلولها في السوق الجزائرية.