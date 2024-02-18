بالأسلحة المناسبة.. “حزب الله” يستهدف مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في حرج “راميم” بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

كما استهدفت أيضا موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ “بركان”.

وفي بيان اخر، قام “حزب الله”، باستهداف موقع “السمّاقة” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، للمرة الثانية بعد دقائق من الاستهداف الأول، وحقّق فيه إصابات مباشرة.

وتم استهداف موضع لجنود الاحتلال في مستعمرة “إيفن مناحيم” بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة، مؤكّدةً إيقاع جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.‏

بالإضافة الى استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة “يارؤون”، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيهما إصابات مباشرة.