بالأسماء .. القائمة النهائية لأعضاء مجلس الأمة

أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الجمعة عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، بخشي محمد، في الانتخاب الذي جرى أمس الخميس بولاية تلمسان في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

وبعد هذه النتيجة, يكون حزب جبهة التحرير الوطني قد تحصل على 32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 10 مقاعد، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين ، جبهة المستقبل بمقعد واحد، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.

وعلى اثر هذا الانتخاب، تصبح تشكيلة الأعضاء المنتخبين لمجلس الامة

وانتماءاتهم الحزبية على النحو التالي:

– بن مبارك سالم عن ولاية أدرار (جبهة التحرير الوطني)

– طالبي علي عن ولاية الشلف (التجمع الوطني الديمقراطي)

– سهلي عبد القادر عن ولاية الأغواط (جبهة التحرير الوطني)

– بومدين لطفي عن ولاية أم البواقي (التجمع الوطني الديمقراطي)

– مختار عبد المجيد عن ولاية باتنة (جبهة التحرير الوطني)

– درقيني عبد النورعن ولاية بجاية (جبهة القوى الاشتراكية)

– شنوفي سليم عن ولاية بسكرة (جبهة التحرير الوطني)

– قريتلي العربي عن ولاية بشار (مترشح حر)

– عاشور الياس عن ولاية البليدة (التجمع الوطني الديمقراطي)

– بوترعة جواد عن ولاية البويرة (جبهة التحرير الوطني)

– خافي اخمادو عن ولاية تمنراست (مترشح حر)

– مومن الغالي عن ولاية تبسة (جبهة التحرير الوطني)

– بخشي محمد عن ولاية تلمسان (جبهة التحرير الوطني)

– دزيري احمد عن ولاية تيارت (جبهة التحرير الوطني)

– منعوم رابح عن ولاية تيزي وزو (جبهة القوى الاشتراكية)

– ولد زميرلي بشير عن ولاية الجزائر (التجمع الوطني الديمقراطي)

– بن حدة عمر عن ولاية الجلفة (جبهة التحرير الوطني)

– سبوتة فؤاد عن ولاية جيجل (جبهة التحرير الوطني)

– تاشريفت عبد المالك عن ولاية سطيف (جبهة التحرير الوطني)

– مداني عبد الرحمان عن ولاية سعيدة (جبهة التحرير الوطني)

– مبارك فلوتي مولود عن ولاية سكيكدة (التجمع الوطني الديمقراطي)

– بورزيق عبد القادر عن ولاية سيدي بلعباس (مترشح حر)

– حمود عبد الناصر عن ولاية عنابة (جبهة التحرير الوطني)

– معلم رشيد عن ولاية قالمة (التجمع الوطني الديمقراطي)

– خرشي أحمد عن ولاية قسنطينة (جبهة التحرير الوطني)

– بدة أحمد عن ولاية المدية (جبهة التحرير الوطني)

– سنوسة عفيف عن ولاية مستغانم (التجمع الوطني الديمقراطي)

– ديلمي إسماعيل عن ولاية المسيلة (جبهة التحرير الوطني)

– شنتوف مختارية عن ولاية معسكر (جبهة التحرير الوطني)

– جديع عبد القادر عن ولاية ورقلة ( جبهة التحرير الوطني)

– بوبكر محمد عن ولاية وهران (جبهة التحرير الوطني)

– نعيمي لزهاري عن ولاية البيض (جبهة التحرير الوطني)

– ماضوي العيد عن ولاية إليزي (جبهة التحرير الوطني)

– مباركية عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج (جبهة التحرير الوطني)

– غربي فريد عن ولاية بومرداس (التجمع الوطني الديمقراطي)

– طمراوي حكيم عن ولاية الطارف (جبهة التحرير الوطني)

– محمد سالمي عن ولاية تندوف (جبهة التحرير الوطني)

– جبان مصطفى عن ولاية تسمسيلت (جبهة التحرير الوطني)

– طليبة محمد عن ولاية الوادي (جبهة التحرير الوطني)

– بلاع محمد العيد عن ولاية خنشلة (جبهة التحرير الوطني)

– لطيفي أحمد الصالح عن ولاية سوق أهراس (جبهة التحرير الوطني)

– المكرطار سماعيل عن ولاية تيبازة (جبهة التحرير الوطني)

– بن الشاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلة (جبهة التحرير الوطني)

– بوحوية سيد علي عن ولاية عين الدفلى (جبهة التحرير الوطني)

– قرينيك الحاج عبد القادر عن ولاية النعامة (جبهة التحرير الوطني)

– سعيدي سعيد عن ولاية عين تموشنت (التجمع الوطني الديمقراطي)

– غزيل الطاهر عن ولاية غرداية (جبهة المستقبل)

– قدوس أمحمد عن ولاية غليزان (التجمع الوطني الديمقراطي).

مصطفى.ق