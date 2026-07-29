بالأسماء.. تغييرات جديدة تمس رؤساء أمن الولايات

صدر في العدد الآخير من الجريدة الرسمية (رقم 55) مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام عدد من رؤساء أمن الولايات. وذلك لتكليفهم بوظائف أخرى.

وبموجب المرسوم، أُنهيت مهام كلٍّ من الياسين آيت مزيان بصفته رئيساً لأمن ولاية بجاية، وأمحمد بورالية رئيساً لأمن ولاية البليدة، وسليم براي رئيساً لأمن ولاية البويرة، وعبد القادر ربيعي رئيساً لأمن ولاية تبسة. وجمال بلعالم رئيساً لأمن ولاية سطيف، وعبد الحميد فوضيل رئيساً لأمن ولاية سكيكدة، وعلي حشلاف رئيساً لأمن ولاية قسنطينة، وقدور فوكة رئيساً لأمن ولاية المدية.

كما تضمّن مرسوم ثانٍ في العدد نفسه من الجريدة الرسمية تعيين عبد القادر ربيعي رئيساً لأمن ولاية بجاية. وسليم براي رئيساً لأمن ولاية البليدة، ويوسف بلحاج رئيساً لأمن ولاية البويرة، وسمير قواو رئيساً لأمن ولاية تبسة.

وشملت التعيينات أيضاً تعيين الياسين آيت مزيان رئيساً لأمن ولاية سطيف، وقدور فوكة رئيساً لأمن ولاية سكيكدة. وعبد الحميد فوضيل رئيساً لأمن ولاية قسنطينة، وأحمد حمزاوي رئيساً لأمن ولاية المدية.